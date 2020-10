I giornalisti contro De Luca | ‘Azzittire i medici è inaccettabile!’

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Lanciafiamme sì, ma questa volta per bruciare il diritto di libera informazione. Ecco un altro inammissibile esempio di come in Italia si utilizzino i poteri speciali di taluni per offuscare la realtà dei fatti. In seguito al provvedimento del presidente della Regione con cui si vieta “a tutti ie dirigenti della sanità pubblica in Campania di rilasciare liberamente aiinformazioni sulla situazione sanitaria” – riferisce la Repubblica- CdR TgR e Sindacato Unitario della Campania protestano. “Il provvedimento della Regione che impedisce ae dirigenti della sanità pubblica di parlare con la stampa è inaccettabile così come la decisione di allontanare il Tgr Campania e altre testate dall’area da mesi ...