Guida tv Sabato 10 ottobre 2020

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 9 ottobre 2020)tv10Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv10Rai 1ore 20:35 Ballando Con le stelleQui i concorrenti ore 00:30 RaiNews Rai 2ore 21:05 SWAT 3×09-10 1a Tv ore 22:45 Bull 4×15 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Le Parole della Settimana ore 21:45 Se Dio VuoleCommedia con Alessandro Gassman e Marco Giallini ore 23:30 TgR + Mondoore 00:05 Un giorno in pretura Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show) ore 21:35 Tu Si Que Valesquinta puntataore 1:00 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New York 2×04 ore 20:30 CSI 12×15ore 21:20 Smallfoot: il mio amico delle nevi 1a Tv FreeQuesto film d’animazione rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di ...