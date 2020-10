Gran Bretagna, si riduce surplus bilancia commerciale ad agosto (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia ad agosto un surplus di 1,3 miliardi di sterline, in calo rispetto all’attivo di 1,6 miliardi di luglio. Il commercio dei beni ha visto salire il deficit a 9 miliardi di sterline da un saldo di -7,8 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 10,3 miliardi dai 9,5 miliardi precedenti. In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell’UE ha visto un disavanzo in aumento a 6,7 miliardi di sterline da 6,5 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 2,3 miliardi da 1,3 miliardi precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il commercio estero della, evidenzia adundi 1,3 miliardi di sterline, in calo rispetto all’attivo di 1,6 miliardi di luglio. Il commercio dei beni ha visto salire il deficit a 9 miliardi di sterline da un saldo di -7,8 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato undi 10,3 miliardi dai 9,5 miliardi precedenti. In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell’UE ha visto un disavanzo in aumento a 6,7 miliardi di sterline da 6,5 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 2,3 miliardi da 1,3 miliardi precedente.

Delude PIL UK, +2,1% in agosto

Delude la crescita della Gran Bretagna nel mese di agosto. Il Pil in agosto ha registrato una crescita del 2,1% a fronte di una stima di consenso degli analisti che indicava un +4 per cento.

Il vero costo del «lockdown» è stato scaricato sui poveri

In ogni caso sembra accertato che l’Italia, insieme a Canada e Gran Bretagna, è fra i paesi che ha registrato il maggior numero di lavoratori sospesi. Complessivamente, l’Organizzazione Internazionale ...

