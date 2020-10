F1 GP Eifel, Vettel: “Giornata snervante”. Leclerc: “L’assenza delle libere renderà tutto più interessante” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “E’ stato piuttosto snervante attendere comunicazione dopo comunicazione senza che arrivasse il via libera per salire in macchina. Non è stata una grande giornata“. Queste le parole del pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo la cancellazione delle due sessioni di libere al Gran Premio dell’Eifel 2020. Il tedesco ha poi proseguito: “Mi dispiace per il mancato esordio di Schumacher e Ilott, spero che ricevano presto un’altra possibilità. Domani le condizioni saranno simili, ma ci auguriamo di poter girare nelle libere di mezzogiorno. Dopo sette anni di assenza da questa pista avremmo davvero bisogno di tastare l’asfalto prima delle qualifiche“. Sulla stessa lunghezza d’onda l’altro pilota della scuderia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “E’ stato piuttosto snervante attendere comunicazione dopo comunicazione senza che arrivasse il via libera per salire in macchina. Non è stata una grande giornata“. Queste le parole del pilota della Ferrari Sebastiandopo la cancellazionedue sessioni dial Gran Premio dell’2020. Il tedesco ha poi proseguito: “Mi dispiace per il mancato esordio di Schumacher e Ilott, spero che ricevano presto un’altra possibilità. Domani le condizioni saranno simili, ma ci auguriamo di poter girare nelledi mezzogiorno. Dopo sette anni di assenza da questa pista avremmo davvero bisogno di tastare l’asfalto primaqualifiche“. Sulla stessa lunghezza d’onda l’altro pilota della scuderia di ...

SoyMotor : Vettel dedica su casco del #EifelGP a @schumacher - - SkySportF1 : ???? Mick va a trovare Seb in Ferrari ?? E a un certo punto arriva Toto ?? Il video #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #F1: #Vettel dispiaciuto per #Schumacher e #Ilott #FDA #EifelGP - cesarjimenez180 : RT @SoyMotor: Vettel dedica su casco del #EifelGP a @schumacher - - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ???? Mick va a trovare Seb in Ferrari ?? E a un certo punto arriva Toto ?? Il video #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https:/… -