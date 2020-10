Distanziati e con mascherine, in piazza di nuovo i giovani di Friday for Future (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Milano in piazza circa 1500 giovani, qualche centinaio a Roma per chiedere 'Un cambio di rotta verso un'economia green'. 'Questo mondo - protestano i seguaci di Greta Thumberg - ha permesso che l'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Milano incirca 1500, qualche centinaio a Roma per chiedere 'Un cambio di rotta verso un'economia green'. 'Questo mondo - protestano i seguaci di Greta Thumberg - ha permesso che l'...

CattivissiMe : @mamo75r @MauroV1968 @siceid @repubblica ecco appunto, tecnicamente con mascherina e distanziati...un corteo di no-mask........... - TgLa7 : Distanziati e con #mascherine, in piazza di nuovo i giovani di #FridayforFuture - zazoomblog : Distanziati e con mascherine in piazza di nuovo i giovani di Frday for Future - #Distanziati #mascherine #piazza - old_marlet : @rosmau2003 @Cartabellotta ?Ridemmo per come era stata indossata da #Fontana ?le conferenze erano in una sala molt… - mamo75r : @MauroV1968 @CattivissiMe @siceid @repubblica Sono stato autorizzati, ieri purtroppo l'autorizzazione non poteva e… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziati con Distanziati e con mascherine, in piazza di nuovo i giovani di Frday for Future TG La7 C-o-n-t-a-t-t-o, in era Covid esperienza teatrale distanziata

Dopo aver conquistato Londra, Parigi e Bruxelles, approda anche a Roma C-o-n-t-a-t-t-o, spettacolo in presenza all'aperto, ben distanziati, che con l'ausilio di un'app proietta lo spettatore in ...

Musica: ritorna la Fiera del Disco in piazza a Torino

Torna, domenica 11 ottobre in piazza Madama Cristina, dopo lo stop di primavera a causa del Covid, la Fiera del Disco di Torino, appuntamento d'eccezione per gli appassionati di musica fin dal 2002. ( ...

Dopo aver conquistato Londra, Parigi e Bruxelles, approda anche a Roma C-o-n-t-a-t-t-o, spettacolo in presenza all'aperto, ben distanziati, che con l'ausilio di un'app proietta lo spettatore in ...Torna, domenica 11 ottobre in piazza Madama Cristina, dopo lo stop di primavera a causa del Covid, la Fiera del Disco di Torino, appuntamento d'eccezione per gli appassionati di musica fin dal 2002. ( ...