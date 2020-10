Covid-19, in Francia oltre 20.000 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) L'epidemia di Covid-19 non accenna a fermarsi in Francia: Santé Publique France ha annunciato oggi che 20.339 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore. Questo è un record da quando il virus si è diffuso in Francia. Il tasso di positività del test è ora del 10,4 per cento. La Sanità pubblica francese riferisce inoltre che da ieri sono morte 62 persone, portando il bilancio totale delle vittime a 32.630.E intanto, l`Europa ha superato per la prima volta i 100mila casi giornalieri di Covid-19. Il "fulcro" dell'epidemia nella regione europea si è spostato nel Regno Unito, in Russia, in Spagna e in Francia, che hanno ufficializzato oltre 10mila casi (almeno) ciascuno negli ultimi ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) L'epidemia di-19 non accenna a fermarsi in: Santé Publique France ha annunciato oggi che 20.339 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore. Questo è un record da quando il virus si è diffuso in. Il tasso di positività del test è ora del 10,4 per cento. La Sanità pubblica francese riferisce inche da ieri sono morte 62 persone, portando il bilancio totale delle vittime a 32.630.E intanto, l`Europa ha superato per la prima volta i 100milagiornalieri di-19. Il "fulcro" dell'epidemia nella regione europea si è spostato nel Regno Unito, in Russia, in Spagna e in, che hanno ufficializzato10mila(almeno) ciascuno negli ultimi ...

