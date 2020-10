Coronavirus, Iss: "Primi segnali di criticità, attenzione alla scuola" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il monitoraggio Iss-ministero della Salute evidenzia "un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia". Casi in aumento per la decima settimana consecutiva. Rezza: "Evitare assolutamente aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati" Leggi su repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il monitoraggio Iss-ministero della Salute evidenzia "un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia". Casi in aumento per la decima settimana consecutiva. Rezza: "Evitare assolutamente aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati"

