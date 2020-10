Cathy La Torre: “Si a cambio di sesso per minorenni: a 13 anni sai già chi sei” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Vanity Fair ultimamente ci regala solo gioie, non da ultimo la pregiata intervista all’avvocata contro le discriminazioni nonché ordinatrice compulsiva di pizze, Cathy La Torre. La rivista ne fa un ritratto agiografico: “È una donna, che veste come un uomo al quale piacciono le donne”. Cioé, si veste mascolina perché è lesbica, tipo Ellen Degeneres. Niente di nuovo sotto il sole. Le cose innovative che rappresenta l’AvvoCathy sono ben altre. La Torre: “Se non sei riconosciuto come non binario non esisti” Per Vanity Fair, la La Torre “è il riferimento per chi subisce ingiustizie legate alla propria identità di genere”. AvvoCathy ci spiega per bene la differenza tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Vanity Fair ultimamente ci regala solo gioie, non da ultimo la pregiata intervista all’avvocata contro le discriminazioni nonché ordinatrice compulsiva di pizze,La. La rivista ne fa un ritratto agiografico: “È una donna, che veste come un uomo al quale piacciono le donne”. Cioé, si veste mascolina perché è lesbica, tipo Ellen Degeneres. Niente di nuovo sotto il sole. Le cose innovative che rappresenta l’Avvosono ben altre. La: “Se non sei riconosciuto come non binario non esisti” Per Vanity Fair, la La“è il riferimento per chi subisce ingiustizie legate alla propria identità di genere”. Avvoci spiega per bene la differenza tra ...

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Per la paladina dei diritti Lgbt 'già da piccolissimi, dai 4/5/6 anni, si può percepire un’identità di genere opposta al se… - EmanueleP77 : RT @IlPrimatoN: Per la paladina dei diritti Lgbt 'già da piccolissimi, dai 4/5/6 anni, si può percepire un’identità di genere opposta al se… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Per la paladina dei diritti Lgbt 'già da piccolissimi, dai 4/5/6 anni, si può percepire un’identità di genere opposta al se… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Per la paladina dei diritti Lgbt 'già da piccolissimi, dai 4/5/6 anni, si può percepire un’identità di genere opposta al se… - IlariaPaoletti1 : In Gran Bretagna ci sono già i primi 'pentiti' del cambio di sesso; qui da noi, invece, si preme sull'acceleratore -

Ultime Notizie dalla rete : Cathy Torre Cathy La Torre: “Si a cambio di sesso per minorenni: a 13 anni sai già chi sei” Il Primato Nazionale La playlist di Felicori inaugura gli incontri ’I dischi della nostra vita’

Dopo Felicori a parlare dei dischi della vita ci saranno Roberto Morgantini, l’ inventore delle Cucine Popolari (il 15 ottobre), il 22 Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine, il 29 otto ...

Perché le tombe dei bambini mai nati hanno scritto (solo) il nome della loro mamma?

Certamente c'è una parte di fortissimo impatto emotivo, che ci travolge in questa storia, anche solo per l'incipit di Marta Loi quando scrive che "questa non è la mia tomba, è quella di mio figlio", e ...

Dopo Felicori a parlare dei dischi della vita ci saranno Roberto Morgantini, l’ inventore delle Cucine Popolari (il 15 ottobre), il 22 Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine, il 29 otto ...Certamente c'è una parte di fortissimo impatto emotivo, che ci travolge in questa storia, anche solo per l'incipit di Marta Loi quando scrive che "questa non è la mia tomba, è quella di mio figlio", e ...