Capello: "La Juventus è un cantiere, l'Inter no. Sarà un campionato anomalo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Capello ha fatto un punto della situazione del campionato italiano, parlando della Juventus e dell'Inter, che parte avanti ai bianconeri secondo il tecnico friulano. Queste le parole di Capello: "La Juve ha un bilancio abbastanza pesante e a quanto vedo in questo periodo sta investendo sul futuro. La strategia è: facciamolo adesso, così quando i tempi diventeranno difficili noi saremo già a posto. Kulusevski, De Ligt lo scorso anno, McKennie: è una Juve che si sta ringiovanendo. Chiesa è un giocatore giovane e di rilievo. La Juve è un cantiere, ma è sempre lì, lotterà per vincere come sempre, anche perchè in rosa ha un certo Cristiano Ronaldo. L'Inter ha maggiori ..."

