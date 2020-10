Bella Hadid, 24 anni festeggiati a suon di party (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bella Hadid, nata il 9 ottobre 1996, oggi soffia su 24 candeline. E ha voluto celebrare alla grande. La top model da 25 milioni di dollari (secondo Forbes), nonché felice neozia – sua sorella Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik sono appena diventati genitori di una femminuccia – ha postato su Instagram una serie di foto (vedete gallery in alto) che la ritraggono immersa nei festeggiamenti con le amiche, tra cocktail e palloncini, a bordo lago e persino su un aereo privato. Prima, il 6 ottobre, c’era stato un party a Brooklyn: il video, postato da uno degli ospiti, è diventato virale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bella Hadid, nata il 9 ottobre 1996, oggi soffia su 24 candeline. E ha voluto celebrare alla grande. La top model da 25 milioni di dollari (secondo Forbes), nonché felice neozia – sua sorella Gigi Hadid e il fidanzato Zayn Malik sono appena diventati genitori di una femminuccia – ha postato su Instagram una serie di foto (vedete gallery in alto) che la ritraggono immersa nei festeggiamenti con le amiche, tra cocktail e palloncini, a bordo lago e persino su un aereo privato. Prima, il 6 ottobre, c’era stato un party a Brooklyn: il video, postato da uno degli ospiti, è diventato virale.

SimonaCroisette : RT @vogue_italia: Tanti auguri di buon compleanno alla splendida Bella Hadid! ?? Clic per le sue passerelle più belle ?? ?? - vogue_italia : Tanti auguri di buon compleanno alla splendida Bella Hadid! ?? Clic per le sue passerelle più belle ?? ??… - DRepubblicait : Bella Hadid compie 24 anni: tanti auguri alla super topmodel che non si ferma mai [aggiornamento delle 10:42] - beacasazza : RT @onlyyythebrave: siamo tutte d’accordo che bella hadid - Clarissa_Italia : RT @GigiHadidIT: “Bella Hadid si è emozionata tantissimo nel vedere la piccola di Gigi Hadid e Zayn Malik. Si sta già dando alla pazza gioi… -