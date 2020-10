Beatrice è la corteggiatrice di Uomini e Donne E’ già scattato il primo bacio con Davide Ecco cosa sappiamo su di lei

Leggi su virali.video

(Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ una delle protagoniste più discusse ma anche più amate di “”, parliamo della bellissimaBuonocuore che in questi giorni si sta facendo conoscere. La giovane infatti è stata apprezzata subito all’interno del programma di Maria De Filippi oltre che per la sua bellezza anche per la sua spontaneità. Ma conosciamo meglio la bellissima. La giovane nata negli anni 2000 oggi ha 20 anni e vive insieme alla sua mamma a Dovadola in Emilia Romagna. E’ una grande appassionata di musica, ama cantare ed infatti sulla sua spalla ha tatuato un bellissimo microfono, uno strumento che ha conosciuto a 7 anni e che non ha lasciato più. Foto: Facebook/La giovane ...