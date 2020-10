Atp San Pietroburgo 2020, il montepremi e il prize money con Sinner (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di San Pietroburgo, torneo in programma dal 12 al 18 ottobre su cemento indoor. Il torneo in Russia vede il ritorno in campo di Jannik Sinner: l’altoatesino vuole continuare a stupire nella superficie che più gli piace. La concorrenza non manca, a partire da Daniil Medvedev, vincitore dell’edizione dello scorso anno. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.054.242 euro con il vincitore che farà sua una cifra di oltre 78 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 13.536 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del prize money di Rotterdam. PRIMO TURNO: 13.536 € (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 24.500 ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ile ildell’Atp 500 di San, torneo in programma dal 12 al 18 ottobre su cemento indoor. Il torneo in Russia vede il ritorno in campo di Jannik: l’altoatesino vuole continuare a stupire nella superficie che più gli piace. La concorrenza non manca, a partire da Daniil Medvedev, vincitore dell’edizione dello scorso anno. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.054.242 euro con il vincitore che farà sua una cifra di oltre 78 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 13.536 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi Rotterdam. PRIMO TURNO: 13.536 € (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 24.500 ...

