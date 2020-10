Alunno Dimentica L’Astuccio a Casa, Costretto a Passare 5 Ore a Non Far Nulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il fatto si è verificato in una quinta elementare di Sassari, il regolamento anti-covid vieta categoricamente lo scambio di materiale scolastico, polemiche tra i genitori. Un bambino di 10 anni è dovuto rimanere cinque ore seduto al banco in classe senza poter far Nulla, mentre i compagni scrivevano disegnavano e facevano i compiti non poteva … Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il fatto si è verificato in una quinta elementare di Sassari, il regolamento anti-covid vieta categoricamente lo scambio di materiale scolastico, polemiche tra i genitori. Un bambino di 10 anni è dovuto rimanere cinque ore seduto al banco in classe senza poter far, mentre i compagni scrivevano disegnavano e facevano i compiti non poteva …

chiarapellegri9 : @RogerHalsted A scuola abbiamo disinfettanti di ogni tipo, quando un mio alunno dimentica una biro o una matita io… - marteblog : Ritenere folle tutto ciò è negazionismo? #Covidioti #covid #statodiemergenza Sassari, dimentica l’astuccio, alunn… - previati64 : RT @Alexanderxxvii1: Sassari, dimentica l’astuccio, alunno delle elementari fermo per 5 ore: nessuno può prestargli una penna https://t.co… - Gandalf1948 : RT @dny75: Sassari, dimentica l’astuccio, alunno delle elementari fermo per 5 ore: nessuno può prestargli… - PAOLAMALACRIDA : RT @Alexanderxxvii1: Sassari, dimentica l’astuccio, alunno delle elementari fermo per 5 ore: nessuno può prestargli una penna https://t.co… -

