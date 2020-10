Ue | Starace | ' serve riforma europea per governance iter autorizzativi infrastrutture'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Non solo l'Italia ma tutti i paesi europei hanno una montagna da scalare che a che vedere con la difficoltà di mettere in tiro un'organizzazione e unadei processie delleche oggi non è all'altezza degli obiettivi che l'Europa si è fissato". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francescointervenendo all'evento del 'Sole 24 Ore ' e del 'Financial Times'. "Se guardiamo al track record delle rinnovabili negli ultimi 10 anni capiamo che non arriveremo a ciò che vogliamo fare entro il 2030.una: farla a livello europeo sarebbe più facile che farla che nei singoli stati membri", spiega ancora. Più in generale l'ad di Enel sostiene la ...