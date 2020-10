Trump vs Biden, il secondo dibattito sara virtuale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si svolgerà in maniera virtuale il prossimo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, i due candidati alla presidenza americana. Ad annunciarlo è stata la Commissione per i dibattiti presidenziali dopo che l’attuale presidente Trump è risultato positivo al Covid-19 . Quello tra i due sfidanti sarà il secondo dibattito in vista delle lezioni presidenziali di novembre 2020. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si svolgerà in manierail prossimotra Joee Donald, i due candidati alla presidenza americana. Ad annunciarlo è stata la Commissione per i dibattiti presidenziali dopo che l’attuale presidenteè risultato positivo al Covid-19 . Quello tra i due sfidanti sarà ilin vista delle lezioni presidenziali di novembre 2020.

Il candidato repubblicano ha provato ad interrompere Harris per 16 volte, quasi ad ogni intervento della rivale, facendo sua la tecnica usata da Donald Trump contro Joe Biden, interrotto 71 volte, ...

Il secondo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden e il presidente repubblicano Donald Trump, si svolgerà virtualmente. All'origine, la preoccupazione ...

