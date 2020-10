The God Gap: c'è cattolico e cattolico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra uno scandalo sulle tasse, un dibattito bellicoso, una diagnosi di Covid improvvisa e una dimissione lampo, gli Stati Uniti procedono non tanto placidamente verso l’election day, il 3 novembre.Da quelle urne uscirà certamente un risultato storico, forse anche per i fedeli della Santa Romana Chiesa. Noi siamo il Paese affidato al Cuore Immacolato di Maria e dei rosari sventolati in Parlamento, mentre negli USA, nonostante siano il 23% della popolazione e il secondo gruppo religioso più folto, un presidente cattolico non si è quasi mai visto. Se eletto, Joe Biden sarebbe il primo dopo 60 anni, e solo il secondo di tutta la storia statunitense.Nel 1960, la partita fu chiara. Kennedy era un irlandese cattolico e la sua fede gli giocava contro. Per scrollarsi di dosso ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra uno scandalo sulle tasse, un dibattito bellicoso, una diagnosi di Covid improvvisa e una dimissione lampo, gli Stati Uniti procedono non tanto placidamente verso l’election day, il 3 novembre.Da quelle urne uscirà certamente un risultato storico, forse anche per i fedeli della Santa Romana Chiesa. Noi siamo il Paese affidato al Cuore Immacolato di Maria e dei rosari sventolati in Parlamento, mentre negli USA, nonostante siano il 23% della popolazione e il secondo gruppo religioso più folto, un presidentenon si; quasi mai visto. Se eletto, Joe Biden sarebbe il primo dopo 60 anni, e solo il secondo di tutta la storia statunitense.Nel 1960, la partita fu chiara. Kennedy era un irlandesee la sua fede gli giocava contro. Per scrollarsi di dosso ...

UlisseRai1 : “God Save the Queen”, un auspicio che ha dato il via al regno più lungo di tutta la storia inglese. #Ulisse #Rai1 - Gigithebeast1 : RT @Vindica_te_tibi: Marina spodestata dal suo trono. God save the Queen Bianga Boschi. #upas - clara_herondale : RT @julesvandemberg: Kdrama bookmark potete usare il mio codice sconto per le candele Jules10 - nicky18077490 : RT @AlessandraMQ: #Cuomo Ditelo agli anziani dello Stato di NY Un regalo di Dio alla Sinistra ? Stronza si può dire? Jane Fonda: 'I just… - patriziagatto3 : RT @AlessandraMQ: #Cuomo Ditelo agli anziani dello Stato di NY Un regalo di Dio alla Sinistra ? Stronza si può dire? Jane Fonda: 'I just… -

Ultime Notizie dalla rete : The God The God Gap: c'è cattolico e cattolico L'HuffPost The God Gap: c'è cattolico e cattolico

In America lo chiamano The God Gap, che in sintesi significa questo: c’è cattolico e cattolico. I bianchi e i più osservanti tendono a votare a destra, mentre i cattolici ispanici e i meno praticanti ...

Andrea Radicchi racconta la vittoria dell’IPO 888poker San Marino

Il destino per fortuna mi ha ridato questa opportunità, sinceramente sta volta ho runnato bene e tutto ma c’è un abisso rispetto alla god-run che avevo avuto quella volta”. Day1 e Day2 “Quando vinci ...

In America lo chiamano The God Gap, che in sintesi significa questo: c’è cattolico e cattolico. I bianchi e i più osservanti tendono a votare a destra, mentre i cattolici ispanici e i meno praticanti ...Il destino per fortuna mi ha ridato questa opportunità, sinceramente sta volta ho runnato bene e tutto ma c’è un abisso rispetto alla god-run che avevo avuto quella volta”. Day1 e Day2 “Quando vinci ...