Terremoto in Albania, forte scossa nella notte, epicentro a nord di Durazzo, trema la terra anche in Puglia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fortissima scossa di Terremoto in Albania. La terra ha a lungo tremato intorno a mezzanotte e 13 minuti. L’epicentro dell’evento sismico, di magnitudo 4.7, è stato localizzato nel mar Adriatico a nord di Durazzo. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 10 chilometri dal livello del mare. Il Terremoto è stato avvertito in tutta l’Albania soprattutto nella zona tra Durazzo e Tirana. La scossa è stata avvertita anche in Puglia, in particolare nel Salento e nel brindisino. Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fortissimadiin. Laha a lungoto intorno a mezzae 13 minuti. L’dell’evento sismico, di magnitudo 4.7, è stato localizzato nel mar Adriatico adi. L’dellaè stato localizzato a 10 chilometri dal livello del mare. Ilè stato avvertito in tutta l’soprattuttozona trae Tirana. Laè stata avvertitain, in particolare nel Salento e nel brindisino.

verdeocchio : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof=10Km #INGV_2… - verdeocchio : RT @TerremotiBot: #terremoto alle 00:13 Epicentro: Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Magnitudo: 4.7 ± 0.2 (mb) - speedytux : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof=10Km #INGV_2… - mcaratozzolo58 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof=10Km #INGV_2… - MassimoChiaram7 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto mb 4.7 ore 00:13 IT del 08-10-2020, Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) Prof=10Km #INGV_2… -

