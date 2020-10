Smart working 2020: proroga al 31 gennaio, cosa cambia e opzioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Approvato dal Consiglio dei ministri, il decreto ottobre che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, e con esso le misure anti-covid fin qui in vigore, con l’aggiuna dell’obbligo di indossare la mascherina ovunque, anche all’aperto. Tra le misure prorogate assieme allo stato d’emergenza c’è anche lo Smart working semplificato, che ora sarà proprio fino a fine gennaio 2021. Fino a quella data si potrà fare ricorso allo Smart working in modalità semplificata. Dal giorno successivo le aziende che intendono ricorrere al lavoro agile dovranno stipulare appositi accordi individuali con i dipendenti, come previsto dalla Legge n. 81/2017. Un’altra proroga ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Approvato dal Consiglio dei ministri, il decreto ottobre chelo stato di emergenza al 312021, e con esso le misure anti-covid fin qui in vigore, con l’aggiuna dell’obbligo di indossare la mascherina ovunque, anche all’aperto. Tra le misurete assieme allo stato d’emergenza c’è anche losemplificato, che ora sarà proprio fino a fine2021. Fino a quella data si potrà fare ricorso alloin modalità semplificata. Dal giorno successivo le aziende che intendono ricorrere al lavoro agile dovranno stipulare appositi accordi individuali con i dipendenti, come previsto dalla Legge n. 81/2017. Un’altra...

