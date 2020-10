“Siamo già sposati…”: Al Bano e Loredana Lecciso uniti in matrimonio. Ma non è come sembra (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al Bano Carrisi distrugge i sogni di Loredana Lecciso e smentisce categoricamente la possibilità di convolare a nozze con la compagna. Nella sua vita c’è solo una moglie, quella è Romina Power. Da tempo non si fa altro che chiacchierare riguardo le possibili nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San … L'articolo “Siamo già sposati…”: Al Bano e Loredana Lecciso uniti in matrimonio. Ma non è come sembra proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) AlCarrisi distrugge i sogni die smentisce categoricamente la possibilità di convolare a nozze con la compagna. Nella sua vita c’è solo una moglie, quella è Romina Power. Da tempo non si fa altro che chiacchierare riguardo le possibili nozze tra Al. Il cantante di Cellino San … L'articolo “Siamo già sposati…”: Alin. Ma non èproviene da www.meteoweek.com.

