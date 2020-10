Scadenze fiscali giugno 2020: calendario date e come cambiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il calendario delle Scadenze fiscali ha subito stravolgimenti a causa degli eventi determinati dalla crisi sanitaria. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, gli adempimenti fiscali degli ultimi mesi, da marzo a maggio, hanno subito delle variazioni di date e termini di presentazione. Per ciò che concerne le Scadenze fiscali dei mesi appena citati, ad esempio, si è deciso per uno slittamento al 16 settembre. Per quanto riguarda il versamento dei carichi affidati alla riscossione, invece, lo slittamento è al 31 agosto 2020, mentre per quanto riguarda il versamento delle rate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, il nuovo termine ultimo per il versamento è il 10 dicembre 2020, data ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildelleha subito stravolgimenti a causa degli eventi determinati dalla crisi sanitaria. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, gli adempimentidegli ultimi mesi, da marzo a maggio, hanno subito delle variazioni die termini di presentazione. Per ciò che concerne ledei mesi appena citati, ad esempio, si è deciso per uno slittamento al 16 settembre. Per quanto riguarda il versamento dei carichi affidati alla riscossione, invece, lo slittamento è al 31 agosto, mentre per quanto riguarda il versamento delle rate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, il nuovo termine ultimo per il versamento è il 10 dicembre, data ...

matteosalvinimi : ... scadenze fiscali, blocco delle cartelle esattoriali. Azioni di buonsenso, di cui però non c’è traccia: per loro… - bizcommunityit : ##tasse 2020, a settembre 270 scadenze fiscali: Iva, Irpef, Irap, quali sono #scadenzefiscali - SorrentClaudia : Secondo me si sono bevuti tutti il cervello.Parla poi sempre chi non ha problemi sul conto - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: ... scadenze fiscali, blocco delle cartelle esattoriali. Azioni di buonsenso, di cui però non c’è traccia: per loro so… - PatriziaDolfin : RT @Oracon_Brescia: Nell'articolo trovi un promemoria dedicate alle scadenze fiscali sino a fine 2020 e un approfondimento sul domicilio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scadenze fiscali Scadenze di ottobre 2020: calendario date e adempimenti fiscali LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi È previsto il ravvedimento operoso anche per l’IMU 2020

In virtù dell'emergenza sanitaria, il Governo ha adottato politiche di sostegno per le imprese e i contribuenti, molto spesso caratterizzate dalla ...

Fermo: Decreto Agosto – Approvate in commissione Bilancio le proposte di Confartigianato

1' di lettura 07/10/2020 - Il Decreto Agosto ha introdotto importanti novità per le zone della nostra Regione colpite dal sisma del 2016. Tra queste, di grande soddisfazione per Confartigianato, che n ...

In virtù dell'emergenza sanitaria, il Governo ha adottato politiche di sostegno per le imprese e i contribuenti, molto spesso caratterizzate dalla ...1' di lettura 07/10/2020 - Il Decreto Agosto ha introdotto importanti novità per le zone della nostra Regione colpite dal sisma del 2016. Tra queste, di grande soddisfazione per Confartigianato, che n ...