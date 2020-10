San Giorgio del Sannio, Zeoli si prepara a una stagione difficile: “Gruppo motivato” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – La preparazione del San Giorgio del Sannio è giunta alla sua seconda settimana con la squadra che, nel massimo rispetto del protocollo anti-covid, sta lavorando sul terreno del “Comunale”. Con mister Zeoli abbiamo fatto un primo bilancio del lavoro svolto fino ad ora: Vedo il gruppo molto motivato e con tanta voglia di giocare. I ragazzi stanno lavorando bene sulla parte atletica e si divertono quando il protagonista diventa il pallone. Sono anche molto felice del rapido inserimento dei nuovi arrivati sia nel gruppo-spogliatoio che nei meccanismi di squadra. Che stagione prevede possa essere la prossima? Sarà una stagione sicuramente difficile nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Lazione del Sandelè giunta alla sua seconda settimana con la squadra che, nel massimo rispetto del protocollo anti-covid, sta lavorando sul terreno del “Comunale”. Con misterabbiamo fatto un primo bilancio del lavoro svolto fino ad ora: Vedo il gruppo molto motivato e con tanta voglia di giocare. I ragazzi stanno lavorando bene sulla parte atletica e si divertono quando il protagonista diventa il pallone. Sono anche molto felice del rapido inserimento dei nuovi arrivati sia nel gruppo-spogliatoio che nei meccanismi di squadra. Cheprevede possa essere la prossima? Sarà unasicuramentenella ...

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio CASTELLAMONTE – Sparatoria: indiziato di delitto un 26enne di San Giorgio Canavese ObiettivoNews Perugia, muore a causa del coronavirus l’ex direttore del «Don Bosco» don Giorgio Colajacomo

Addio a una delle figure più note del mondo salesiano perugino. È morto giovedì a 80 anni don Giorgio Colajacomo, ricoverato giorni fa all’ospedale San Paolo di Savona a causa delle complicazioni ...

Alluvione: Astra Cuneo “La tratta internazionale del Colle di Tenda va ripensata. Pensiamo al Modello Genova”

Diego Pasero, presidente di Astra Cuneo Trasportatori Associati, interviene sull’alluvione che ha messo “ko” il collegamento tra le province di Cuneo e Imperia.

Addio a una delle figure più note del mondo salesiano perugino. È morto giovedì a 80 anni don Giorgio Colajacomo, ricoverato giorni fa all'ospedale San Paolo di Savona a causa delle complicazioni ...

Diego Pasero, presidente di Astra Cuneo Trasportatori Associati, interviene sull'alluvione che ha messo "ko" il collegamento tra le province di Cuneo e Imperia.