Rinnovato protocollo tra Federazione Motociclistica e Arma Carabinieri

ROMA (ITALPRESS) – E' stato Rinnovato il protocollo tra Federazione Motociclistica Italiana e l'Arma dei Carabinieri per la promozione del rispetto ambientale e la sicurezza stradale valorizzando ulteriormente i già proficui rapporti presenti tra le due organizzazioni. Durante la riunione – che ha rappresentato la prima occasione di incontro dopo il lockdown tra il Presidente FMI, Giovanni Copioli, e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi – sono stati evidenziati i risultati del protocollo di Intesa inizialmente firmato nel giugno 2017 e, visti gli obiettivi raggiunti, Rinnovato a fine luglio scorso.

