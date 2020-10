"Per me è morto". Crosetto, una drammatica lite con Borghi: lo sgarbo del leghista che fa franare tutto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scontro in pubblica piazza tra Claudio Borghi e Guido Crosetto. Il tutto è iniziato quando il fondatore di Fratelli d'Italia, ora imprenditore, ha rilasciato un'intervista ad Affaritaliani.it dal titolo "Meloni premier? Giorgia è pronta ma il centrodestra rinunci alla guerra all'Ue". Frase che non è piaciuta all'economista della Lega, da sempre contrario all'Unione europea, che ha replicato: "Avete presente 'Dal tramonto all'alba' quando a un certo punto del film tutti si trasformano in vampiri?". Finito? Neanche per sogno perché Crosetto non si è lasciato sfuggire un'altra intervista, questa volta di Matteo Salvini al Corriere della Sera. "Apriamoci fuori dalla politica. E voglio la rivoluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scontro in pubblica piazza tra Claudioe Guido. Il; iniziato quando il fondatore di Fratelli d'Italia, ora imprenditore, ha rilasciato un'intervista ad Affaritaliani.it dal titolo "Meloni premier? Giorgia; pronta ma il centrodestra rinunci alla guerra all'Ue". Frase che non; piaciuta all'economista della Lega, da sempre contrario all'Unione europea, che ha replicato: "Avete presente 'Dal tramonto all'alba' quando a un certo punto del film tutti si trasformano in vampiri?". Finito? Neanche per sogno perchénon si; lasciato sfuggire un'altra intervista, questa volta di Matteo Salvini al Corriere della Sera. "Apriamoci fuori dalla politica. E voglio la rivoluzione ...

