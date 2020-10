Motor Awards 2020 | ecco le auto vincitrici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La locandina dei– Photo Credit: The Sunday TimesSi sono chiuse da pochi giorni le votazioni per i, una serie di premi tra i più prestigiosi per i veicoli messi in commercio dai più grandi marchimobilistici. A giudicare e a nominare i migliori veicoli sono stati le testate giornalistiche The Times e The Sunday Times, oltre che il giornalista Jeremy Clarkson., le due miglioridell’anno Durante iil premio più prestigioso è sempre stato il “The Sunday Times Car of the Year“. Quest’anno il riconoscimento più importante ...