Mediobanca | Del Vecchio supera il 10% | ma non vuole il controllo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo il via libera da parte della BCE, la Delfin di Leonardo Delsale al 10,162% dirispetto al 9,889% precedente. E’ quanto si apprende dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della Consob. “L’investimento di Delfin inha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell’emittente” – spiega Delfin – che precisa “non intende acquisire il” su” o, comunque, esercitare un’influenza dominante sulla gestione” dell’istituto. “Eventuali ulteriori incrementi della partecipazione” – precisa ancora la holding di Del– non potranno ...

