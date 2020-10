“Ma che hai?”: Maria De Filippi sbotta in diretta contro Tina Cipollari (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre è iniziata col botto. Gemma aveva deciso di fare una sorpresa al suo corteggiatore Paolo, ma lui nonostante abbia apprezzato il gesto, è rimasto sulle sue decisioni. E come di consueto, a quel punto è intervenuta Tina Cipollari. Come ben sappiamo, è già da qualche anno che nel trono over tengono banco le ‘famose’ litigate tra l’opinionista e la storica dama. Tra le due non scorre buon sangue e non possono far a meno che dimostrarcelo puntata dopo puntata. Ma questa volta, durante l’ennesima discussione, è intervenuta Maria De Filippi in difesa di Gemma. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Maria De Filippi non ce la fa più e tuona ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre è iniziata col botto. Gemma aveva deciso di fare una sorpresa al suo corteggiatore Paolo, ma lui nonostante abbia apprezzato il gesto, è rimasto sulle sue decisioni. E come di consueto, a quel punto è intervenuta. Come ben sappiamo, è già da qualche anno che nel trono over tengono banco le ‘famose’ litigate tra l’opinionista e la storica dama. Tra le due non scorre buon sangue e non possono far a meno che dimostrarcelo puntata dopo puntata. Ma questa volta, durante l’ennesima discussione, è intervenutaDein difesa di Gemma. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.Denon ce la fa più e tuona ...

