forchi_giuseppe : RT @sportface2016: Calcio, #Lippi: '#Pirlo avrà successo. Il miglioramento del #Milan? Molti meriti vanno a #Maldini' - sportface2016 : Calcio, #Lippi: '#Pirlo avrà successo. Il miglioramento del #Milan? Molti meriti vanno a #Maldini' - AtalantaBCFeed : Lippi: 'Conte l'uomo giusto. Pirlo grande comunicatore' #ForzaAtalanta #ABC1907 - _juvenews : Lippi: 'Conte l'uomo giusto. Pirlo grande comunicatore' - misorecordsuk : Lippi: 'Conte l'uomo giusto. Pirlo grande comunicatore' #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Lippi Conte

Per quanto riguarda gli allenatore che militano in Serie A, Lippi ha voluto spendere qualche parola su Antonio Conte: “E’ l’uomo giusto per creare una squadra vincente, lo ha fatto in passato e se l’a ...L'ex Ct dell'Italia ha commentato a Sky Sport il momento della Nazionale: "Ha un bel gioco, Mancini ha riacceso la passione. Caputo come Schillaci? Magari". Poi sul campionato ha aggiunto: "Pirlo mett ...