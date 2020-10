Itis Guido Dorso | docente positiva al Covid-19 | classe in quarantena

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ di nuovo allarme-19 per l’di Avellino. Pochi giorni fa la preoccupazione era salita per un sospetto caso di positività, poi smentito dal tampone negativo. Nella mattinata la dirigente, Gabriella Pellegrini, ha disposto la sospensione delle lezioni e messa inper gli studenti e i docenti della5^B. La decisione è arrivata dopo che l’Asl di Avellino ha annunciato la positività diin servizio presso l’istituto. Le attività didattiche in presenza sono sospese da oggi e fino al 17 ottobre per gli alunni della5^B che però faranno lezione a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.