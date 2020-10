Italia U21, Nicolato: «Dispiace rinunciare a Bastoni e Carnesecchi» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il commissario tecnico dell’Under 21, Davide Nicolato, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Islanda: ecco le sue parole Davide Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Islanda. Ecco le sue parole. «Sono due ragazzi molto importanti per noi (Bastoni e Carnesecchi, ndr) e non ci fa piacere rinunciare alla loro presenza. Dobbiamo vincere, questi tre punti sono fondamentali. Comprendo che la situazione non è facile, ma dobbiamo fare risultato. Anche se andiamo su un campo dove nessuno ha vinto, anzi a Reykjavik hanno tutti perso, per di più in condizioni climatiche difficili e su un terreno di gioco sintetico, dobbiamo avere l’ambizione di tirare fuori il massimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il commissario tecnico dell’Under 21, Davide, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Islanda: ecco le sue parole Davide, ct dell’Under 21, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Islanda. Ecco le sue parole. «Sono due ragazzi molto importanti per noi (, ndr) e non ci fa piacerealla loro presenza. Dobbiamo vincere, questi tre punti sono fondamentali. Comprendo che la situazione non è facile, ma dobbiamo fare risultato. Anche se andiamo su un campo dove nessuno ha vinto, anzi a Reykjavik hanno tutti perso, per di più in condizioni climatiche difficili e su un terreno di gioco sintetico, dobbiamo avere l’ambizione di tirare fuori il massimo». Leggi su Calcionews24.com

