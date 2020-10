Insulti e minacce di stupro alla leghista Silvia Sardone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Insulti sessisti e minacce di stupro all’europarlamentare leghista Silvia Sardone per la sua ferma opposizione all’edificazione di una moschea a Milano Il filosofo illuminista Voltaire amava dire: “Non condivido le tue idee ma darei la vita affinché tu possa professarle”; a questo distillato di sapienza e tolleranza verso le altrui opinioni fa da contraltare un’amara … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 8 ottobre 2020)sessisti ediall’europarlamentareper la sua ferma opposizione all’edificazione di una moschea a Milano Il filosofo illuminista Voltaire amava dire: “Non condivido le tue idee ma darei la vita affinché tu possa professarle”; a questo distillato di sapienza e tolleranza verso le altrui opinioni fa da contraltare un’amara … L'articolo Curiosauro.

LegaSalvini : SILVIA SARDONE, NO ALLA MOSCHEA ISLAMICA: MINACCE DI MORTE E INSULTI - brandobenifei : Esprimo tutta la mia solidarietà a @nelloscavo, vittima di insulti e minacce all'uscita dal tribunale alla Valletta… - eleration : RT @SardoneSilvia: Altri #insulti e soprattutto altre pesanti #minacce di morte, non la smettono. Cercano di zittirmi, di bloccare il mio N… - Giulia67837906 : RT @SardoneSilvia: Altri #insulti e soprattutto altre pesanti #minacce di morte, non la smettono. Cercano di zittirmi, di bloccare il mio N… - VZaitzev : @LoreTheGoalie @giannattasius Se paragonati ad uno stupro minacce da tastiera e insulti in ambito sportivo non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti minacce Minacce e insulti alla compagna, costretta a stare in casa: arrestato Giornale dei Navigli Fiorentina, insulti social a Lorenzo Chiesa: ''Famiglia di mercenari, via da Firenze''

Al momento è difficile ipotizzare un addio da parte di Chiesa 'terzo', certamente però i rapporti tra la dirigenza viola e la famiglia Chiesa sono a dir poco incrinati. Non si placano le polemiche dop ...

Fiorentina, diluvio di insulti contro il fratellino di Chiesa

Non è la prima volta, purtroppo, che alcuni sostenitori della Fiorentina hanno scelto di sfogare la loro rabbia tramite offese e minacce sui social nei confronti di un proprio ex giocatore: nel 2017 ...

Al momento è difficile ipotizzare un addio da parte di Chiesa 'terzo', certamente però i rapporti tra la dirigenza viola e la famiglia Chiesa sono a dir poco incrinati. Non si placano le polemiche dop ...Non è la prima volta, purtroppo, che alcuni sostenitori della Fiorentina hanno scelto di sfogare la loro rabbia tramite offese e minacce sui social nei confronti di un proprio ex giocatore: nel 2017 ...