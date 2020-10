Grazie Liliana | l’ultima testimonianza pubblica della Segre in diretta su Rai3

(Di giovedì 8 ottobre 2020)Raccogliere il testimone dae ringraziarla per il suo infaticabile impegno e il suo messaggio di pace è lo scopo dell’evento “!”, che verrà trasmesso indomani alle 10.00 su. Nel borgo medioevale di Rondine CittaPace, ad Arezzo, la Senatrice a vita offrirà una sua, l’ultimasecondo le sue intenzioni, alle scuole italiane e ai giovani del mondo, sottolineando, ancora una volta, l’importanzamemoria come strumento efficace contro l’indifferenza. L’evento, condotto da Ferruccio De Bortoli, editorialista del ...

