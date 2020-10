Gli ospedali non sono pronti per la seconda ondata Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Lombardia per la regola del distanziamento in tanti reparti i posti sono ridotti del 15%, in Lazio si comincia ad avvertire una pressione sui ricoveri ordinari, in Campania, dopo quello di Napoli, sono pronti ad attivare i Covid hospital di Caserta e Salerno. In tutta Italia i posti da realizzare nelle terapie intensive sono ancora numeri sulla carta e mancano circa tremila anestesisti rianimatori. I numeri del contagio continuano a crescere - ieri la nuova impennata con 3678 casi - l’età media dei contagiati e l’allerta salgono, il Governo ribadisce la preoccupazione e stringe su regole e controlli e giorno dopo giorno l’interrogativo si fa più pressante: gli ospedali, la prima linea dei mesi più critici dell’epidemia, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Lombardia per la regola del distanziamento in tanti reparti i postiridotti del 15%, in Lazio si comincia ad avvertire una pressione sui ricoveri ordinari, in Campania, dopo quello di Napoli,ad attivare ihospital di Caserta e Salerno. In tutta Italia i posti da realizzare nelle terapie intensiveancora numeri sulla carta e mancano circa tremila anestesisti rianimatori. I numeri del contagio continuano a crescere - ieri la nuova impennata con 3678 casi - l’età media dei contagiati e l’allerta salgono, il Governo ribadisce la preoccupazione e stringe su regole e controlli e giorno dopo giorno l’interrogativo si fa più pressante: gli, la prima linea dei mesi più critici dell’epidemia, ...

