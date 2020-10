Genoa | Faggiano | “Con il Verona giocheremo con tanti Primavera Chiudeteci in una bolla per 5 mesi”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore sportivo delDanieleparla a Radio Punto Nuovo in merito ai difficili giorni che sta vivendo il club ligure a causa delle tante positività al Covid-19, precisamente 17. La situazione non accenna a migliorare e ilsi appresta a tornare in campo per la partita contro l'Hellasdi Juric congiocatori della: "Abbiamo in rosa 17 calciatori che non sono utilizzabili, andremo a giocare la partita contro ilconcalciatori dellavisto che stanno passando i giorni e ancora non è stato deciso niente" - ha tuonato."IN UNA"caption id="attachment 925457" align="alignnone" ...