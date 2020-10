F1 News | Gasly spera in un una gara sul bagnato

Leggi su giornal

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I piloti di Formula 1 si aspettano di affrontare condizioni meteorologiche molto difficili questo fine settimana al Nürburgring, dove si svolgerà il Gran Premio dell’Eifel. È un clima davvero invernale quello che attende i piloti di Formula 1 questo fine settimana al Nürburgring. È prevista pioggia durante i tre giorni di, con una temperetaura che non supererà gli 8° C nell’aria e che si avvicinerà addirittura allo 0° C durante la notte. Queste condizioni potrebbero dar luogo a una folle corsa… e giovare ad AlphaTauri e Pierre? ” Andiamo al Nürburgring sapendo di aver fatto bene in Russia “, ha detto il pilota francese, ” anche se ladi domenica non è stata buona come avrebbe potuto essere ...