Dove sono i drive in per i tamponi a Roma

La Regione Lazio è al lavoro per raddoppiare i drive-in Dove si effettuano i tamponi per verificare la eventuale positività al Covid 19. Le strutture sono in questi giorni sotto pressione, con lunghe code in auto e attese per i tanti che vi si rivolgono. "Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando", ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato durante il consiglio regionale straordinario dedicato alle misure ...

A meno di un mese dall’inizio della scuola è già caos tamponi tra gli studenti di Teramo. Nonostante le indicazioni sulle autocertificazioni in base ai giorni di assenza, ...

Lotta ai pregiudizi dell’intelligenza artificiale: i social provano a invertire la rotta

I social e le web company stanno investendo in sofisticati sistemi di Intelligenza Artificiale per ottenere una migliore qualità dei dati utilizzati, ma la lotta ai pregiudizi è tutt’altro che vinta ...

