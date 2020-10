Coronavirus, impennata di casi anche in Abruzzo, +68, l'età dei contagiati va dai 3 ai 93 anni (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4783 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 93 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 9, di cui 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 486 (si tratta di una 97enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3145 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3127 che hanno cioè risolto i sintomi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4783 ipositivi al Covid 19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi(di; compresa tra 3 e 93). I positivi con; inferiore ai 19sono 9, di cui 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 486 (si tratta di una 97enne della provincia dell’Aquila). Nel numero deipositivi sono compresi3145 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3127 che hanno cioè risolto i sintomi ...

Sono complessivamente 4783 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 93 anni). I positivi con ...

Coronavirus, Regioni a Governo "No protagonismi, serve azione corale"

ROMA (ITALPRESS) - "Le Regioni rivendicano il ruolo istituzionale importante svolto nella gestione della emergenza Covid-19 e hanno sempre anteposto a ... impedendo cosí una impennata della curva ...

