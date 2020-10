Coronavirus, 4458 contagiati. 22 morti, record tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora un forte incremento dei contagi in Italia. Sono 4458 i nuovi positivi. 22 i morti e 128098 tamponi effettuati.Volano i casi in Campania. È di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione precisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. l totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149. I posti di terapia intensiva disponibili nella Regione sono 108 mentre quelli occupati sono 55. I posti letto di degenza disponibili sono 665; quelli occupati 550. Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora un forte incremento dei contagi in Italia. Sonoi nuovi positivi. 22 ie 128098effettuati.Volano i casi in Campania. È di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione precisando che sono stati analizzati 9925. l totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149. I posti di terapia intensiva disponibili nella Regione sono 108 mentre quelli occupati sono 55. I posti letto di degenza disponibili sono 665; quelli occupati 550. Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che ...

