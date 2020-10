Conte spiega come usare la mascherina obbligatoria a casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente Giuseppe Conte su mascherina obbligatoria in casa ha dei chiarimenti da fare. Il provvedimento è uno dei più discussi tra quelli emanati dal governo con decorrenza immediata a partire da oggi, in attesa del nuovo Dpcm che verrà pubblicato nei prossimi giorni, dopo la ricezione della proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. La mascherina sarà obbligatoria non soltanto all’aperto, ma anche nei luoghi chiusi aperti al pubblico (come del resto era successo fino a questo momento) e nelle abitazioni private che non siano di proprietà. LEGGI ANCHE > mascherina al chiuso, obbligo dappertutto tranne che in casa propria Conte su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente Giuseppesuinha dei chiarimenti da fare. Il provvedimento è uno dei più discussi tra quelli emanati dal governo con decorrenza immediata a partire da oggi, in attesa del nuovo Dpcm che verrà pubblicato nei prossimi giorni, dopo la ricezione della proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Lasarànon soltanto all’aperto, ma anche nei luoghi chiusi aperti al pubblico (del resto era successo fino a questo momento) e nelle abitazioni private che non siano di proprietà. LEGGI ANCHE >al chiuso, obbligo dappertutto tranne che inpropriasu ...

