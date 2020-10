Confronto sul fondo per la ripresa: 'Recovery fund: c'è in gioco il futuro dell'Italia' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna dà spazio ad uno dei temi di maggiore attualità con un incontro dal titolo: “Recovery fund: c'è in gioco il futuro dell'Italia. Come e dove investire i fondi. Strategie per il rimborso”. Giovedì 15 ottobre, alle ore 12.00, L'Avvocato Penalista Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, ospiterà nella rubrica Speakers' Corner l'Avvocato Alessandro De Nicola, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente Adam Smith Society, oltre che editorialista de “La Repubblica”, de “La Stampa”. Trenta minuti di Confronto per affrontare il tema del fondo per la ripresa, ovvero i 750 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna dà spazio ad uno dei temi di maggiore attualità con un incontro dal titolo: “: c'; inil. Come e dove investire i fondi. Strategie per il rimborso”. Giovedì 15 ottobre, alle ore 12.00, L'Avvocato Penalista Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, ospiterà nella rubrica Speakers' Corner l'Avvocato Alessandro De Nicola, Senior Partner Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, Presidente Adam Smith Society, oltre che editorialista de “La Repubblica”, de “La Stampa”. Trenta minuti diper affrontare il tema delper la, ovvero i 750 ...

Trenta minuti di confronto per affrontare il tema del Fondo per la ripresa, ovvero i 750 miliardi che l'Unione europea a fine luglio ha messo sul piatto per rilanciare le economie dei 27 Paesi membri ...

