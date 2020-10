Barbara Palombelli giovanissima a Non è la Rai: in motorino e capelli cotonati [FOTO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una giovane Barbara Palombelli negli studi di Non è la Rai, è un’immagini non per tutti nota. Chi a quei tempi era adolescente, si ricorderà probabilmente di quando la giornalista, invitata a sedersi dinnanzi ad un’esordiente Ambra Angiolini, raccontava qualche curioso aneddoto della sua vita. Le domande scrutavano gli aspetti più intimi della sua quotidianità, divisa tra un’importante carriera professionale e una vita privata al fianco di un uomo altrettanto noto, Francesco Rutelli. Barbara Palombelli è oggi una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, e presto spegnerà 66 candeline. La vediamo da anni al timone di Forum, ma in passato sappiamo che si è occupata anche di altro. Ha iniziato a muovere i primi passi negli studi Rai. ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una giovanenegli studi di Non è la Rai, è un’immagini non per tutti nota. Chi a quei tempi era adolescente, si ricorderà probabilmente di quando la giornalista, invitata a sedersi dinnanzi ad un’esordiente Ambra Angiolini, raccontava qualche curioso aneddoto della sua vita. Le domande scrutavano gli aspetti più intimi della sua quotidianità, divisa tra un’importante carriera professionale e una vita privata al fianco di un uomo altrettanto noto, Francesco Rutelli.è oggi una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, e presto spegnerà 66 candeline. La vediamo da anni al timone di Forum, ma in passato sappiamo che si è occupata anche di altro. Ha iniziato a muovere i primi passi negli studi Rai. ...

