Barbara D'Urso, sensuale con short e stivali sopra al ginocchio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sfoggia un fisico da far invidia alle ventenni: Barbara D'Urso è divina con un outfit sensuale: pantaloncini di jeans e stivali di pelle, stile circense I fan apprezzano tale visione, ma, come al solito, non tutti: gli hater non mancano mai a commentare scatti e video pubblicati da Barbara che sfoggia sempre su tutto, il suo sorriso Barbara D'Urso, fisico da ventenne La conduttrice che entra nelleArticolo completo: Barbara D'Urso, sensuale con short e stivali sopra al ginocchio dal blog SoloDonna

