Aumentano i contagi. E ora tutti danno ragione a Crisanti sui tamponi: «Mi hanno ignorato, mesi buttati»

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)

Lo ripete da mesi Andrea Crisanti: ci vogliono più tamponi. Ne servono di più per tracciare le linee di contagio e per contenere l'aumento dei casi di Coronavirus. All'indomani del picco di +3.677 nuovi positivi, le parole del direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova tornano a caricarsi di significato. «Abbiamo perso 4 mesi preziosi», ha detto a la Repubblica. «L'aver pensato che era tutto finito perché avevamo 100 casi al giorno è stata un'illusione e nel frattempo non s'è fatto nulla». Era fine agosto quando Crisanti presentò un piano al governo in vista delle riaperture della scuola:

