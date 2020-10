André Silva si racconta: “Al Milan non stavo bene, ora sono una persona migliore” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Devo dire che in rossonero ho vissuto un anno difficile, di certo non il migliore della mia carriera. Dal punto di vista mentale è stato un anno complicato. sono arrivato dal Porto, nel quale giocavo sempre, a Milano, dove le cose non andavano bene“. André Silva parla così della sua esperienza al Milan. L’attaccante portoghese, ora in forza all’Eintracht di Francoforte, è ritornato sul suo passato in rossonero raccontando ciò che non andò bene in Italia. “Quando c’è qualcosa che non va bisogna cambiare, provare qualcosa di nuovo – ha detto Silva ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga -. Io non stavo bene e per questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Devo dire che in rossonero ho vissuto un anno difficile, di certo non il migliore della mia carriera. Dal punto di vista mentale è stato un anno complicato.arrivato dal Porto, nel quale giocavo sempre, ao, dove le cose non andavano“. Andréparla così della sua esperienza al. L’attaccante portoghese, ora in forza all’Eintracht di Francoforte, è ritornato sul suo passato in rossonerondo ciò che non andòin Italia. “Quando c’è qualcosa che non va bisogna cambiare, provare qualcosa di nuovo – ha dettoai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga -. Io none per questo ...

sportface2016 : André Silva si racconta: 'Al #Milan non stavo bene, ora sono una persona migliore' - BombeDiVlad : ???? #Milan, #AndréSilva parla della sua esperienza in rossonero ??Le parole dell’attaccante dell’… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: André #Silva: 'L'anno al #Milan è stato mentalmente difficile. Andare via è stata la scelta migliore' - PianetaMilan : News #Milan - #AndreSilva: 'In rossonero non stavo bene. Giusto cambiare' - milansette : Andrè Silva: 'Al Milan ho vissuto momenti difficili. L'Eintracht è stata la miglior decisione' -

Ultime Notizie dalla rete : André Silva Katherine Mansfield: "Nessuno ha la più vaga idea di chi sono" Pangea.news