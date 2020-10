Alda D’Eusanio si commuove in diretta: “Dopo l’incidente non riuscivo neanche a parlare…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Storie Italiane va in scena il ricordo del famoso incidente che quarant’anni fa vide coinvolti Corrado e Dora Moroni: una testimonianza che ha colpito nel profondo Alda D’Eusanio, presente in studio e visibilmente scossa da quel racconto. L’opinionista di Eleonora Daniele è dunque tornata con la memoria al proprio incidente stradale, di otto anni fa, che ne sconvolse la vita in maniera irreversibile. “Sentire Dora mi fa rivivere il dolore che provai ai tempi del mio incidente“, le sue parole, lacrime agli occhi, rivolta alla conduttrice. Il ricordo dell’incidente e della riabilitazione porta alle lacrime Alda D’Eusanio nel salotto di Storie Italiane: “Il dolore me lo fa rivivere” L’incidente di Alda D’Eusanio fu talmente grave da segnare uno spartiacque nella ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Storie Italiane va in scena il ricordo del famoso incidente che quarant’anni fa vide coinvolti Corrado e Dora Moroni: una testimonianza che ha colpito nel profondoD’Eusanio, presente in studio e visibilmente scossa da quel racconto. L’opinionista di Eleonora Daniele è dunque tornata con la memoria al proprio incidente stradale, di otto anni fa, che ne sconvolse la vita in maniera irreversibile. “Sentire Dora mi fa rivivere il dolore che provai ai tempi del mio incidente“, le sue parole, lacrime agli occhi, rivolta alla conduttrice. Il ricordo dell’incidente e della riabilitazione porta alle lacrimeD’Eusanio nel salotto di Storie Italiane: “Il dolore me lo fa rivivere” L’incidente diD’Eusanio fu talmente grave da segnare uno spartiacque nella ...

zazoomblog : Alda D’Eusanio dopo il coma a Storie Italiane : “Sono morta ma…” - #D’Eusanio #Storie #Italiane #“Sono - dinaroarmida : @eleonoradaniele @paolaferrari_og Ciao Eleonora Hai fatto bene a farla stare zitta perché questa gente e stupida qu… - carrambaboy : Segnalo circo adesso su Rai1: Serena Bortone is the new Alda D’Eusanio. Grazie ?????? - genni_rino : Alda D'Eusanio bloccata a Roma dalle forze dell'ordine: 'In 5 per una ma... - kindermaxxi : RT @neodie: Vabbè Franceska ci vediamo domenica davanti a 5 agguerritissime sfere (Vittorio Sgarbi, Alda D’Eusanio, la vera Miss Europa di… -