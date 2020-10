xCloud su PC, Xbox One e Xbox Series X? Per Microsoft questo è l'obiettivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Cloud Gaming di Xbox Game Pass è solo un'opzione sui dispositivi mobile, ma per Microsoft l'obiettivo sembra essere un altro. xCloud per adesso funziona solamente sui dispositivi mobile. Anche se siete membri di Xbox Game Pass su PC, Xbox One o Xbox Series X, in realtà non sarete in grado di riprodurre in streaming i giochi su questi dispositivi.Però si scopre che questa è stata solamente una questione di priorità per Microsoft. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha risposto ad una domanda su Twitter da parte di un fan, spiegando che la società sta cercando di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Cloud Gaming diGame Pass; solo un'opzione sui dispositivi mobile, ma perl'sembra essere un altro.per adesso funziona solamente sui dispositivi mobile. Anche se siete membri diGame Pass su PC,One oX, in realtà non sarete in grado di riprodurre in streaming i giochi su questi dispositivi.Però si scopre che questa; stata solamente una questione di priorità per. Il boss di, Phil Spencer, ha risposto ad una domanda su Twitter da parte di un fan, spiegando che la società sta cercando di ...

alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: #XCloud arriverà in futuro anche su #Console #Xbox e #PC, conferma Phil Spencer - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: #ProjectxCloud arriverà anche su PC e console in futuro, parola di Phil Spencer. - IGNitalia : #ProjectxCloud arriverà anche su PC e console in futuro, parola di Phil Spencer. - XboxInfos : RT @GameXperienceIT: #XCloud arriverà in futuro anche su #Console #Xbox e #PC, conferma Phil Spencer - GameXperienceIT : #XCloud arriverà in futuro anche su #Console #Xbox e #PC, conferma Phil Spencer -