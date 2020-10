Variazioni tra le vite immaginarie

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I’m Thinking of Ending Things come un’eco che ricorda i versi di Wordsworth, come il ritornello di una canzonetta o un pensiero martellante che attraversa le emozioni della paura, di un tempo sospeso, di una storia d’amore. Se lo ripete così, alla «prima persona» nella sua testa Lucy (Jessie Buckley) mentre viaggia in macchina col suo ragazzo, Jake (Jesse Plemons), verso la casa della famiglia di lui. Studenti universitari i due stanno insieme da poco, i genitori di Jake, Suzie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.