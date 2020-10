UFO, che notte (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ma sono tornati di moda gli avvistamenti di oggetti non identificati? A leggere le notizie sui giornali nord-americani sembrerebbe di sì. Un turbinio di avvistamenti, o presunti tali, suspense, nervosismo, paura dell’ignoto, attesa. Un vero e proprio episodio di distrazione di massa. Cosa intendo? Semplicemente che quando la realtà si complica come per incanto ci si concentra su questioni che distraggono. Anni fa fui inviato a fare una inchiesta su apparizioni di UFO nel mare Adriatico. Il risultato fu incredibilmente comico. Il momento d’oro degli Ufo furono gli anni Cinquanta del secolo scorso. L’incubo atomico della Guerra Fredda creò un vero e proprio filone cinematografico. La gente cercava il terrore virtuale nel mondo delle favole dei film. E tutti scaricavano le proprie tensioni. Poi la gente capì che sostanzialmente tutto era sotto ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ma sono tornati di moda gli avvistamenti di oggetti non identificati? A leggere le notizie sui giornali nord-americani sembrerebbe di sì. Un turbinio di avvistamenti, o presunti tali, suspense, nervosismo, paura dell’ignoto, attesa. Un vero e proprio episodio di distrazione di massa. Cosa intendo? Semplicemente che quando la realtà si complica come per incanto ci si concentra su questioni che distraggono. Anni fa fui inviato a fare una inchiesta su apparizioni di UFO nel mare Adriatico. Il risultato fu incredibilmente comico. Il momento d’oro degli Ufo furono gli anni Cinquanta del secolo scorso. L’incubo atomico della Guerra Fredda creò un vero e proprio filone cinematografico. La gente cercava il terrore virtuale nel mondo delle favole dei film. E tutti scaricavano le proprie tensioni. Poi la gente capì che sostanzialmente tutto era sotto ...

Necerit : @MarinaDUnicaluX @AdryWebber Sull’UFO ricordo di aver letto che era stato realizzato un prototipo di aereo di forma… - StatRosaNuda : @LegaSalvini Che l'attripato selfini citi la MANGIATOIA è esilarante ?????? Lui, il fannullone che magna a ufo dal secolo scorso ! - GiacomoLotti85 : @Piccio971 @PietroLazze @AleNelli70 Anche perchè, se si guarda la squadra al secondo anno di serie A dei Della Vall… - PurpleAquaGhost : RAGA HO APPENA SCOPERTO CHE IL NOME DEL ROBOT NON È UFO ROBOT MA È GOLDRAKE, CREDEVO CHE QUELLO FOSSE IL NOME DEL P… - MarinaDUnicaluX : @AdryWebber Sul l'UFO non so, so che la letteratura sui vril era studiata dai nazi, però so che Mussolini stava per… -