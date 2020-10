Tutti gli ospiti della maratona Anlaids, da Elisa a J-Ax (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono ufficiali gli ospiti della maratona Anlais, iniziativa social che è stata intitolata Fermata Obbligatoria. Lo streaming, atteso per le 16 di domenica 11 ottobre, sarà trasmessa su MyMovies con la partecipazione di Diego Passoni e Guglielmo Scilla, protagonisti di La Prima Volta. Lo spettacolo era andato in scena a Milano nel 2019, nella versione italiana di Broadway Bares. I due conduttori atipici si sposteranno per Milano effettuando delle fermate obbligatorie nelle quali incontreranno diversi protagonisti della musica, del cinema, della TV e del musical. Ci saranno Elisa, J-Ax, Omar Pedrini, Tosca, Paola Iezzi, Myss Keta, Chiara Galiazzo, Leo Gassmann, Bianca Atzei. L’accesso allo streaming avverrà tramite un codice che dovrà essere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono ufficiali gliAnlais, iniziativa social che è stata intitolata Fermata Obbligatoria. Lo streaming, atteso per le 16 di domenica 11 ottobre, sarà trasmessa su MyMovies con la partecipazione di Diego Passoni e Guglielmo Scilla, protagonisti di La Prima Volta. Lo spettacolo era andato in scena a Milano nel 2019, nella versione italiana di Broadway Bares. I due conduttori atipici si sposteranno per Milano effettuando delle fermate obbligatorie nelle quali incontreranno diversi protagonistimusica, del cinema,TV e del musical. Ci saranno, J-Ax, Omar Pedrini, Tosca, Paola Iezzi, Myss Keta, Chiara Galiazzo, Leo Gassmann, Bianca Atzei. L’accesso allo streaming avverrà tramite un codice che dovrà essere ...

pisto_gol : Non mi meraviglio che il mio amico @RealPiccinini abbia convinto tutti gli abbonati di Sky dopo sole tre puntate: s… - matteosalvinimi : #Salvini: processo strano quello che PD e 5 Stelle hanno deciso per me. Curioso perché l'accusa era d'accordo con l… - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - AreUBlack : @bevsidewatson Aaaa?????????? (btw quando vuoi ti consiglio tutti gli anime del mondo ahaha) - _novabbe_ : la mia prof di greco sbaglia tutti gli accenti, top -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Tutti gli accessori e l’abbigliamento di un uomo di successo Proiezioni di Borsa Talend Data Fabric ora misura la salute dei dati

Talend Data Fabric garantisce l’affidabilità e la precisione dei dati per aiutare le aziende a gestire l’attività sulla base di dati affidabili ...

Tommaso Zorzi contro Pierluigi Diaco: “Dovrebbe venire a fare il GFVip per ripulirsi l’immagine”

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si lasciano andare ad un momento di chiacchiere sulla tv e sui personaggi del mondo dello spettacolo ...

Talend Data Fabric garantisce l’affidabilità e la precisione dei dati per aiutare le aziende a gestire l’attività sulla base di dati affidabili ...Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si lasciano andare ad un momento di chiacchiere sulla tv e sui personaggi del mondo dello spettacolo ...