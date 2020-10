Tragico incidente: muore bimbo di 10 anni, la madre è in ospedale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un violento incidente è costato la vita ad un bambino di soli 10 anni. La madre, gravemente ferita, si trova in ospedale. Un violento e purtroppo letale incidente automobilistico si è verificato ieri mattina, intorno alle 13, in via Bergamo a Treviglio. Le due vetture stavano viaggiando in direzioni opposte sulla ex Statale 42 quando, … L'articolo Tragico incidente: muore bimbo di 10 anni, la madre è in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un violentoè costato la vita ad un bambino di soli 10. La, gravemente ferita, si trova in. Un violento e purtroppo letaleautomobilistico si è verificato ieri mattina, intorno alle 13, in via Bergamo a Treviglio. Le due vetture stavano viaggiando in direzioni opposte sulla ex Statale 42 quando, … L'articolodi 10, laè inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

