Tegola Inter: dopo Bastoni anche Skriniar positivo al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Brutte notizie in casa Inter: anche Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore centrale slovacco si è sottoposto al tampone mentre era con la sua nazionale e oggi è arrivato l'esito con la conferma della non negatività. Dunque il giocatore dovrà osservare a sua volta un periodo di quarantena che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Per Antonio Conte le notizie negative non finiscono qui: i nerazzurri, nel derby contro il Milan, dovranno fare a meno di due terzi della difesa titolare. Infatti anche Alessandro Bastoni è risultato positivo al Coronavirus. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Brutte notizie in casaMilanè risultatoal. Il difensore centrale slovacco si è sottoposto al tampone mentre era con la sua nazionale e oggi è arrivato l'esito con la conferma della non negatività. Dunque il giocatore dovrà osservare a sua volta un periodo di quarantena che lo terrà lontano dal terreno di gioco. Per Antonio Conte le notizie negative non finiscono qui: i nerazzurri, nel derby contro il Milan, dovranno fare a meno di due terzi della difesa titolare. InfattiAlessandroè risultatoal. ITA Sport Press.

